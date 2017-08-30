Сборная России с Яной Тыщенко в составе выиграла командный спринт.

Монтикьяри. Италия. Уроженка Удмуртии завоевала золото юниорского первенства мира по велоспорту. Как сообщает официальный сайт Федерации велосипедного спорта, сборная России с Яной Тыщенко в составе выиграла командный спринт.

«Юниорская сборная России заняла первое место в общекомандном зачете первенства мира. Это выступление стало лучшим достижением в истории российского трекового велоспорта на молодежном уровне», — заявил главный тренер по велоспорту — треку Сергей Ковпанец.

По итогам соревнований в Монтикьяри на счету спортсменов 12 медалей (5 золотых, 5 серебряных, 2 бронзовые), три мировых рекорда и рекорд Европы.

Отметим, что Яна Тыщенко также завоевала бронзовую медаль в гите на 500 метров с места.