  • $ 58.53 ↓
  • € 70.43 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Уроженка Удмуртии завоевала золото юниорского первенства мира по велоспорту

      15:47, 30 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      15:47, 30 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      160
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#велоспорт\n#Италия
      Фото: twitter.com
      160
      0

      Сборная России с Яной Тыщенко в составе выиграла командный спринт.

      Монтикьяри. Италия. Уроженка Удмуртии завоевала золото юниорского первенства мира по велоспорту. Как сообщает официальный сайт Федерации велосипедного спорта, сборная России с Яной Тыщенко в составе выиграла командный спринт.

      «Юниорская сборная России заняла первое место в общекомандном зачете первенства мира. Это выступление стало лучшим достижением в истории российского трекового велоспорта на молодежном уровне», — заявил главный тренер по велоспорту — треку Сергей Ковпанец.

      По итогам соревнований в Монтикьяри на счету спортсменов 12 медалей (5 золотых, 5 серебряных, 2 бронзовые), три мировых рекорда и рекорд Европы.

      Отметим, что Яна Тыщенко также завоевала бронзовую медаль в гите на 500 метров с места.

      15:47, 30 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      160
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#велоспорт\n#Италия

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Крупнейший паблик Удмуртии в соцсетях "ИГГС" заблокировали

      20:13, 23 августа, 2017
      5348

      Погибшей от руки бывшего мужа в США россиянкой оказалась уроженка Удмуртии

      5320
      14:47, 24 августа, 2017

      Житель Удмуртии попросил Бречалова присоединить к республике часть Татарстана

      4407
      16:15, 28 августа, 2017

      Женщина-водитель протаранила магазин и сбила школьницу в Камбарке

      4094
      11:52, 24 августа, 2017

      Синоптики: тепло может вернуться в Удмуртию осенью

      3840
      09:42, 25 августа, 2017

      МВД объявило вознаграждение за информацию об убийце чемпиона по пауэрлифтингу Андрея Драчева

      10:00, 23 августа, 2017
      2643

      Автобус со строителями Керченского моста упал в море

      1995
      10:52, 25 августа, 2017

      Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева сообщила о смерти своей матери

      1642
      16:33, 25 августа, 2017

      Суд отправил хабаровских живодерок в тюрьму

      1576
      10:00, 25 августа, 2017

      В Хабаровске возбудили дело против сотрудников Росгвардии, не остановивших избиение пауэрлифтера Андрея Драчева

      1364
      13:00, 24 августа, 2017

      Телеканал HBO раскрыл название финальной серии седьмого сезона «Игры престолов»

      09:55, 24 августа, 2017
      1528

      В сети опубликовали список лучших комедий всех времен

      1355
      12:35, 23 августа, 2017

      В США полиция застрелила россиянина, похитившего своего ребенка

      1310
      09:25, 24 августа, 2017

      Археологи раскопали самое древнее в мире вино

      1270
      18:49, 25 августа, 2017

      Британские пожарные пообедали поросятами, спасенными из огня

      1249
      17:00, 23 августа, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: слухи о депутатах Госсовета Удмуртии и уход руководителя УБиТа

      Ремонт дороги начался на улице Удмуртской в Ижевске

      29 августа, 2017

      Удмуртия в минуту: судьба американского сироты и запрет на строительство свалок

      29 августа, 2017