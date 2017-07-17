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      Велосипедист из Удмуртии Антон Синцов стал чемпионом России в кросс-кантри

      08:30, 17 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      08:30, 17 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      68
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#велоспорт\n#велосипедисты
      Фото: vk.com/oksanagrichenkozv
      68
      0

      Эта дисциплина является олимпийской.

      Чулково. Московская область. Велосипедист из Удмуртии Антон Синцов стал чемпионом России в олимпийской дисциплине кросс-кантри. Второе место в соревнованиях занял также представитель родникового края Тимофей Иванов.

      Синцов преодолел почти 30-километровую дистанцию за 1 час 35 минут и 19 секунд. Иванов отстал от него на 1 и 48 секунд. Бронзу завоевал Иван Селедков из Москвы.

      Отметим, что топ-5 замкнул еще один представитель Удмуртии – Евгений Печенин. Он проиграл лидеру 6 минут и 3 секунды. 

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      08:30, 17 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      68
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#велоспорт\n#велосипедисты

       

       

       

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