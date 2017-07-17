Велосипедист из Удмуртии Антон Синцов стал чемпионом России в кросс-кантри

Эта дисциплина является олимпийской.

Чулково. Московская область. Велосипедист из Удмуртии Антон Синцов стал чемпионом России в олимпийской дисциплине кросс-кантри. Второе место в соревнованиях занял также представитель родникового края Тимофей Иванов.

Синцов преодолел почти 30-километровую дистанцию за 1 час 35 минут и 19 секунд. Иванов отстал от него на 1 и 48 секунд. Бронзу завоевал Иван Селедков из Москвы.

Отметим, что топ-5 замкнул еще один представитель Удмуртии – Евгений Печенин. Он проиграл лидеру 6 минут и 3 секунды.