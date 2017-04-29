Покрытие на стадионе в Глазове разорвали при организации или проведении мотогонок

Кадры последствий появились в социальных сетях.

Глазов. Удмуртия. Искусственное покрытие на стадионе в Глазове повредили при организации или проведении соревнований по ледовому спидвею. Кадры испорченных секторов, дорожек и дренажа появились в социальных сетях.

«Итоги зимних мотогонок расстраивают и заставляют задуматься, а надо ли зрелищ людям такой ценой???», - пишет автор обращения.

Мнение глазовчан в комментариях разделились. Кто-то говорит о том, что соревнования по мотогонкам на льду нельзя было проводить вообще, другие винят организаторов в том, что толщина льда оказалась недостаточной.

Напомним, что стадион в северной столице Удмуртии отреставрировали в 2014 году в рамках подготовки к республиканским сельским играм.

Командный чемпионат России по мотогонкам на льду прошел в Глазове в конце февраля.