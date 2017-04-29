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      Покрытие на стадионе в Глазове разорвали при организации или проведении мотогонок

      16:35, 29 апреля, 2017
      Вадим Исаков
      16:35, 29 апреля, 2017
      Вадим Исаков
      469
      0
      #спорт\n#Глазов\n#мотоциклы\n#легкая атлетика\n#стадион
      Фото: vk.com (лёгкая атлетика Глазова)
      469
      0

      Кадры последствий появились в социальных сетях.

      Глазов. Удмуртия. Искусственное покрытие на стадионе в Глазове повредили при организации или проведении соревнований по ледовому спидвею. Кадры испорченных секторов, дорожек  и дренажа появились в социальных сетях.

      «Итоги зимних мотогонок расстраивают и заставляют задуматься, а надо ли зрелищ людям такой ценой???», - пишет автор обращения.

       

      Мнение глазовчан в комментариях разделились. Кто-то говорит о том, что соревнования по мотогонкам на льду нельзя было проводить вообще, другие винят организаторов в том, что толщина льда оказалась недостаточной.

      Напомним, что стадион в северной столице Удмуртии отреставрировали в 2014 году в рамках подготовки к республиканским сельским играм.

      Командный чемпионат России по мотогонкам на льду прошел в Глазове в конце февраля.

      16:35, 29 апреля, 2017
      Вадим Исаков
      469
      0
      #спорт\n#Глазов\n#мотоциклы\n#легкая атлетика\n#стадион
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