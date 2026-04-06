Ижевск. Удмуртия. Около полутора тысяч юношей подлежат призыву в Удмуртии в весеннюю кампанию 2026 года. Об этом сообщает портал udmurt.ru.

Первая отправка ожидается 10 апреля. Срок военной службы не изменился и составляет 12 месяцев.

«Наших ребят в зависимости от состояния здоровья, уровня физической подготовки, результатов профессионально-психологического отбора, полученного до призыва образования и профессии, распределят в различные рода войск. Наибольшее количество наших ребят будет направлено в Сухопутные войска – 55,4%, войска Национальной гвардии – 11,5%, Воздушно-космические войска – 10%, Ракетные войска стратегического назначения – 7,1%, Военно-морской флот – 6,7%, Воздушно-десантные войска – 5,6%, пограничные войска (2%), спасательные воинские формирования МЧС – 0,3%», – рассказал военный комиссар УР Рустам Маликов.

Он подчеркнул, что мероприятия призывной кампании проводятся ежегодно в плановом порядке. В этом году на службу отправятся юноши 1996-2008 годов рождения. Привлекаться к выполнению задач в зоне спецоперации и новых регионах страны они не будут.

Горячая линия по вопросам весеннего призыва 2026 года в Удмуртии: 8 (3412) 78-19-24; 8 (3412) 68-54-11 (военный комиссариат Удмуртии); 8 (3412) 43-16-12 (консультативно-правовой центр военной прокуратуры Ижевского гарнизона).