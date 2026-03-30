Ижевск. Удмуртия. В Ижевске у ТЦ «Флагман» начался снос старых построек, некогда принадлежавших заводу «Редуктор». На месте побывал корреспондент «Сусанина».

Помещения в последние десятилетия использовались как коммерческая недвижимость. Здесь работали автомастерские и различные офисы. Снос бывших заводских корпусов начался на днях.

О том, что появится на освобождаемой территории, пока неизвестно.












