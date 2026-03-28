Ижевск. Удмуртия. По итогам первых двух месяцев 2026 года стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в крупных российских городах продемонстрировала максимальную динамику за последние два года. Среди всех исследованных населенных пунктов самый значительный скачок цен произошел в Ижевске.

Согласно данным аналитиков портала «Циан», которые приводит РИА Новости, за неполный первый квартал 2026 года средняя цена «квадрата» вторичного жилья в крупных городах страны выросла на 3,5%, достигнув 150 тысяч рублей. В январе и феврале темпы роста составляли 1,2% и 1,3% соответственно, однако к марту они замедлились до 0,8%.

Положительная динамика была зафиксирована в 37 из 40 исследованных городов. Лидером по удорожанию вторичного жилья стал Ижевск, где цена квадратного метра увеличилась на 7% за квартал. Столица Удмуртии опередила такие регионы, как Ленинградская область (плюс 6,3%) и Нижний Новгород (плюс 6,1%).

Для сравнения, в Москве «вторичка» подорожала на 6% (до 404,2 тыс. руб. за кв. м), а в Санкт-Петербурге — на 5,2% (до 272,4 тыс. руб. за кв. м).

Аналитики связывают сложившуюся тенденцию с высокими продажами в конце прошлого года, которые вымыли с рынка большую часть бюджетных объектов, а также с повышением цен продавцами на фоне увеличившегося спроса.