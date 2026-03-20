Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Удмуртэнерго» в ходе плановой инвентаризации электросетевого хозяйства выявили очередной факт грубого нарушения правил размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

В Завьяловском, Малопургинском и ряде других районов республики зафиксирован незаконный подвес интернет-кабеля одного из провайдеров на 1 400 опорах линий электропередачи.

Оператор связи самовольно использовал инфраструктуру электросетевого хозяйства, проигнорировав установленный порядок размещения ВОЛС на объектах электросетевых организаций, регламентированный постановлением Правительства РФ № 2106 от 22.11.2022. Провайдер не обращался за получением технических условий, не согласовал проект и не уведомил энергетиков о проведенных работах.

В 202 году в ходе комплексной инвентаризации размещенного на воздушных линиях кабеля связи энергетики выявили более 25 тысяч незаконных подвесов на опорах линий электропередачи. После заключения договоров и дополнительных соглашений с операторами связи размещение ВОЛС на 11 тысячах опор было приведено в соответствие с требованиями законодательства. Работа по легализации подвесов будет продолжена в 2026 году.

Чем опасен незаконный подвес

Воздушные линии электропередачи — это объекты повышенной опасности и ключевые элементы системы электроснабжения. От их надежной работы зависит подача света в больницы, школы, жилые дома и на предприятия. Самовольное размещение сторонних коммуникаций может привести к серьезным последствиям.

Основные риски:

- Угроза жизни и здоровью персонала.

Работы вблизи действующих электроустановок требуют специальной подготовки и допуска. Нарушение этих требований может привести к тяжелым травмам и гибели.

- Нарушение электробезопасности.

Дополнительная нагрузка на опоры, не предусмотренная проектом, повышает риск их повреждения. Кроме того, незаконно размещенные кабели затрудняют проведение ремонтных и аварийно-восстановительных работ, что может привести к технологическим нарушениям и увеличению сроков восстановления электроснабжения.

- Нестабильность связи для абонентов.

При отсутствии договора с электросетевой организацией размещение кабеля не гарантирует надежность работы сети. Такие линии могут быть демонтированы в установленном порядке.

Как разместить кабель законно

Для размещения линий связи на опорах линий электропередачи необходимо обратиться в электросетевую организацию, заключить договор, получить технические условия и обеспечить соблюдение требований по технике безопасности. Эти меры направлены на обеспечение надежного электроснабжения и безопасность людей.

Куда сообщить о нарушениях



Жители республики могут сообщить о фактах незаконного монтажа кабелей на опорах линий электропередачи по круглосуточному телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия 220» — 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный и может быть анонимным.