В ДТП с грузовиком в Воткинском районе погиб водитель легковушки

15:41, 25 февраля, 2026
В ДТП с грузовиком в Воткинском районе погиб водитель легковушки
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ДТП
Источник фото: ГАИ УР
Авария произошла на 42-м километре трассы «Ижевск-Воткинск».

Воткинск. Удмуртия. В дорожной аварии в Воткинском районе погиб 68-летний водитель легкового автомобиля, сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Трагедия произошла 25 февраля около 11 часов 10 минут на 42-м километре трассы «Ижевск — Воткинск». По предварительным данным, пожилой водитель автомобиля «Лада Гранта» пошёл на обгон и при возврате на свою полосу не справился с управлением. Машина вылетела на встречку, где столкнулась с грузовиком «Донгфэнг» с полуприцепом.

От полученных травм водитель легковушки скончался на месте. Его пассажирка — 67-летняя женщина — госпитализирована с травмами.

