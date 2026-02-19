Ижевск. Удмуртия. Некомплект личного состава полиции в Ижевске составляет 41,5%. Об этом на сессии рассказал начальник Управления МВД РФ по городу Алексей Балобанов.

Он пояснил, что в городе вакантно 55 должностей из 130 участковых уполномоченных. В Индустриальном районе не хватает 12 участковых, в Ленинском районе — 11, в Октябрьском районе — 14, в Первомайском и Устиновском — по 9 человек.

«Я понимаю, что в Санкт-Петербурге, например, зарплата участковых от администрации идёт в размере 80 тыс. рублей. В Москве приближается к 100 тыс. В Татарстане участковым выплачивают 50 тыс. рублей. У них есть небольшой некомплект, но проблем у них с этим нет», — пояснил полковник полиции.

Депутат Андрей Зюзин предложил главе Ижевска сформировать муниципальную программу для увеличения зарплат участковым города.

«Я не знаю насчёт доплаты, но то, что точно можно сделать — создание и поддержка тех самых добровольных дружин, которыми славился Ижевск ещё во времена Советского Союза», — ответил Дмитрий Чистяков.

В итоге Андрей Зюзин внёс протокольное поручение «О создании муниципальной программы, предусматривающей ежемесячные выплаты стимулирующего характера участковым». 28 депутатов поддержали инициативу, двое воздержались.

Напомним, ранее министр внутренних дел Удмуртии Максим Тихонов сообщил, что некомплект личного состава МВД приближается к 29% в республике.