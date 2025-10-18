Закрыть
12:10, 18 октября, 2025
Константин Ижболдин
журналист
В Удмуртии выбрали Народного участкового
#народный участковый\n#участковые\n#Глазов
Источник фото: МВД по УР
Лучшим признан старший лейтенант Роман Лобанов из Глазова.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртской Республике закончился региональный этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый – 2025» (18+). По результатам интернет-голосования победителем признан старший лейтенант полиции Роман Лобанов из Глазова. Об этом сообщила пресс-служба МВД по УР. 

Голосование длилось неделю, за это время интернет-пользователи оставляли свои голоса за участковых уполномоченных полиции, победивших в первом районном этапе конкурса. Наибольшее количество голосов набрал участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела МВД России «Глазовский» старший лейтенант полиции Роман Лобанов. 

Накануне профессионального праздника Дня участковых уполномоченных полиции (17 ноября) Роман Лобанов будет представлять Удмуртскую Республику в финале Всероссийского конкурса. 

 

