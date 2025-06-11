Ижевск.Удмуртия. В Ижевске прошли общественные слушания по рассмотрению проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Правки хотят внести для того, чтобы в дальнейшем частично застроить пляж. Горожанам пояснили, что хотят не только обустроить это пространство, но и создать в нём современную инфраструктуру. Планируется строительство гостиницы, акватермального комплекса, кафе и ресторанов, открытого бассейна, прокатов, раздевалок и другого.

«Сейчас это не облагороженное и не ухоженное пространство. Уверен, что данный проект с новой силой возродит это место, и у нашего города появится еще одна достопримечательность», — отметил один из горожан.

Проект оказался по душе 29 присутствующим. Участники обсуждений заявили, что реконструкция пляжа является мечтой многих поколений ижевчан.

«Реконструкция нужна, чтобы превратить пляж в современное, безопасное и многофункциональное пространство, отвечающее запросам жителей и гостей Ижевска», — сообщили горожане.

Местные жители уверены, что новое наполнение пляжа создаст полноценную экосистему для отдыха и туризма. В результате общественное пространство станет новой точкой притяжения.

«Идея с уличным бассейном просто великолепна! Это то, чего давно не хватало нашему городу. Уверен, что новый пляж станет излюбленным местом для молодежи и семей», — отметил один из слушателей.

Также местным жителям понравилось, что появление новых объектов создаст новые рабочие места и даст толчок для развития малого бизнеса.