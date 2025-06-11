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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Почти 30 ижевчан поддержали идею частичной застройки городского пляжа

12:25, 11 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Почти 30 ижевчан поддержали идею частичной застройки городского пляжа
12:25, 11 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
299
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пляж\n#обсуждения\n#горожане
Источник фото: ИА «Сусанин»
299
0

Им пообещали гостиницы, кафе и открытый бассейн.

Ижевск.Удмуртия. В Ижевске прошли общественные слушания по рассмотрению проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города. 

Правки хотят внести для того, чтобы в дальнейшем частично застроить пляж. Горожанам пояснили, что хотят не только обустроить это пространство, но и создать в нём современную инфраструктуру. Планируется строительство гостиницы, акватермального комплекса, кафе и ресторанов, открытого бассейна, прокатов, раздевалок и другого. 

«Сейчас это не облагороженное и не ухоженное пространство. Уверен, что данный проект с новой силой возродит это место, и у нашего города появится еще одна достопримечательность», — отметил один из горожан. 

Проект оказался по душе 29 присутствующим. Участники обсуждений заявили, что реконструкция пляжа является мечтой многих поколений ижевчан. 

«Реконструкция нужна, чтобы превратить пляж в современное, безопасное и многофункциональное пространство, отвечающее запросам жителей и гостей Ижевска», — сообщили горожане. 

Местные жители уверены, что новое наполнение пляжа создаст полноценную экосистему для отдыха и туризма. В результате общественное пространство станет новой точкой притяжения. 

«Идея с уличным бассейном просто великолепна! Это то, чего давно не хватало нашему городу. Уверен, что новый пляж станет излюбленным местом для молодежи и семей», — отметил один из слушателей. 

Также местным жителям понравилось, что появление новых объектов создаст новые рабочие места и даст толчок для развития малого бизнеса. 

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12:25, 11 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
299
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пляж\n#обсуждения\n#горожане