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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жительницу Ижевска задержали за оправдание терроризма и призывы к экстремизму

14:19, 04 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жительницу Ижевска задержали за оправдание терроризма и призывы к экстремизму
14:19, 04 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
143
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#оправдание терроризма
Источник фото: ИА «Сусанин»
143
0

Ей грозит до 7 лет лишения свободы.

Ижевск. Удмуртия. Силовики задержали ижевчанку, подозреваемую в оправдании терроризма и призывах к экстремизму. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

По данным следствия, женщина размещала в интернете материалы, поддерживающие террористов, участвовавших в захвате заложников в колонии в Волгоградской области, а также призывала к убийству правоохранителей.

В отношении неё возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 7 лет лишения свободы. Подозреваемая находится в СИЗО, продолжаются следственные действия.

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14:19, 04 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
143
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#оправдание терроризма