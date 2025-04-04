Ижевск. Удмуртия. Силовики задержали ижевчанку, подозреваемую в оправдании терроризма и призывах к экстремизму. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

По данным следствия, женщина размещала в интернете материалы, поддерживающие террористов, участвовавших в захвате заложников в колонии в Волгоградской области, а также призывала к убийству правоохранителей.

В отношении неё возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 7 лет лишения свободы. Подозреваемая находится в СИЗО, продолжаются следственные действия.