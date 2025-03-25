Ижевск. Удмуртия. Центральная муниципальная библиотека Н. А. Некрасова на время переедет на улицу Ракетную. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас сотрудники библиотеки пакуют все книги, чтобы перевезти их в здание №9 на улице Ракетной. Переезд оказался вынужденной мерой, но временной.

Напомним, что в 2025 году библиотеку реконструируют и сделают модельной. Планируется капитально отремонтировать помещения, пополнить книжный фонд, поставить новую мебель и современное оборудование. В учреждении также появятся тематические зоны, арт-мастерская, креатив-студия и многое другое.

Как только ремонт будет завершён, все книги и сотрудники библиотеки переедут в привычное помещение на улице Вадима Сивкова, 158. Открытие обновлённой библиотеки запланировано на 1 октября.