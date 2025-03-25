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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Библиотека Николая Некрасова в Ижевске временно переедет на улицу Ракетную

14:00, 25 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Библиотека Николая Некрасова в Ижевске временно переедет на улицу Ракетную
14:00, 25 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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Источник фото: скриншот видео библиотеки Н. А. Некрасова
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Это нужно, чтобы в старых помещениях учреждения провести капитальный ремонт.

Ижевск. Удмуртия. Центральная муниципальная библиотека Н. А. Некрасова на время переедет на улицу Ракетную. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте». 

Сейчас сотрудники библиотеки пакуют все книги, чтобы перевезти их в здание №9 на улице Ракетной. Переезд оказался вынужденной мерой, но временной. 

Напомним, что в 2025 году библиотеку реконструируют и сделают модельной. Планируется капитально отремонтировать помещения, пополнить книжный фонд, поставить новую мебель и современное оборудование. В учреждении также появятся тематические зоны, арт-мастерская, креатив-студия и многое другое.

Как только ремонт будет завершён, все книги и сотрудники библиотеки переедут в привычное помещение на улице Вадима Сивкова, 158. Открытие обновлённой библиотеки запланировано на 1 октября. 

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14:00, 25 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
274
0