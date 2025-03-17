Ижевск. Удмуртия. После прошедшего в Ижевске митинга, в ходе которого зоозащитники выступили против поправок в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», в социальных сетях поднялась волна хейта. Вне зависимости от личного отношения каждого читателя к теме безнадзорных животных, комментарии отдельных граждан заслуживают того, чтобы на них обратили внимание и сделали определённые выводы.

Отметим, что законопроект внесён в Госдуму в феврале 2025 года депутатом Ниной Останиной. Он предполагает следующие изменения:

· Запрет на выпуск бездомных животных на улицу: законопроект исключает возможность возвращения отловленных бездомных животных на улицы после стерилизации и вакцинации, что фактически упраздняет программу «отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск»;

· Предельные сроки содержания: региональным властям предоставляется право устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах. По истечении этих сроков, если животное не будет пристроено к новым хозяевам, оно подлежит усыплению гуманными методами. Отметим, что с 1 сентября в Удмуртии вступил в силу закон, который позволяет умерщвлять бездомных животных, которые неизлечимо больны;

· Усиление ответственности: ранее также предлагалось ввести повышенные штрафы за выгул собак без присмотра и уголовное наказание для владельцев, чьи питомцы стали причиной гибели человека.

Зоозащитники, в частности, не согласны с узакониванием умерщвления бездомных животных, считая это негуманным и необязательным методом борьбы с бродячими четвероногими. 15 марта ижевский Альянс защитников животных собрал согласованный митинг протеста, который посетили более 100 человек. Горожане выступили за конструктив и профессиональный подход в решении этой наболевшей проблемы.

«Сусанин» опубликовал в своих социальных сетях новость о прошедшем митинге, однако реакция ряда читателей удивила своей резкостью и кровожадностью:

«Защитников на корм бездомным собакам»*, — написала читательница И.

«Хоть бы одно из этих защитников, загрызли собаки. Посмотрел бы как они защищают этих Бездомный собак»*, — высказался читатель В.

Ему вторил некто А.: «В пермском крае бабку "кастрюльку" загрызли. Накормила напоследок»*.

«Каждому из митингующих по три бездомных собаки, чтобы не бросались на людей. Что митингующие предлагают взамен? Пусть открывают приюты и работают там, тогда пользы больше от них», — написала Т.

Напомним, в конце 2024 года региональный Минстрой сообщил, что строительство приюта для животных за счет средств регионального бюджета не представляется возможным.

Также угроза нависла и над приютом «Кот и пёс» в Ижевске. Причиной стали разногласия между волонтёрами и собственником участка.

*ИА «Сусанин» против проявления жестокости в любой форме.