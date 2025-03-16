Ижевск. Удмуртия. 15 марта в Ижевске прошёл митинг против законопроекта, разрешающего безвозвратный отлов и умерщвление бездомных животных. Более сотни горожан, а также жители других районов Удмуртии, собрались у Национальной библиотеки, чтобы выразить протест против поправок в федеральный закон. Об этом сообщает ижевское отделение Альянса защитников животных.

Активисты считают, что законопроект легализует жестокость вместо решения проблемы цивилизованными методами: регистрацией питомцев, повышением ответственности владельцев, строительством приютов, стерилизацией и ограничением разведения животных.

По данным организаторов, на акцию пришли более сотни человек. Участники выступили против эвтаназии животных и за гуманное отношение к братьям нашим меньшим.

Резолюцию против принятия закона подписали 242 человека.