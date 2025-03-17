Он врезался во впереди идущий грузовик.
Ижевск. Удмуртия. На Воткинском шоссе в Ижевске произошло первое в этом сезоне ДТП с участием мотоциклиста. В добавок ко всему, лихач был без прав. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.
15 марта 22-летний водитель питбайка марки «Yamaha» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в идущий впереди грузовик с прицепом.
В результате аварии мотоциклист пострадал и с травмами доставлен в больницу. В отношении него составлены административные протоколы. Питбайк эвакуировали на штрафстоянку.
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