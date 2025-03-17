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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске молодой мотоциклист без прав устроил аварию и попал в больницу

15:17, 17 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске молодой мотоциклист без прав устроил аварию и попал в больницу
15:17, 17 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Он врезался во впереди идущий грузовик.

Ижевск. Удмуртия. На Воткинском шоссе в Ижевске произошло первое в этом сезоне ДТП с участием мотоциклиста. В добавок ко всему, лихач был без прав. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии. 

15 марта 22-летний водитель питбайка марки «Yamaha» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в идущий впереди грузовик с прицепом. 

В результате аварии мотоциклист пострадал и с травмами доставлен в больницу. В отношении него составлены административные протоколы. Питбайк эвакуировали на штрафстоянку.

 

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15:17, 17 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
80
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП