Ижевск. Удмуртия. На Воткинском шоссе в Ижевске произошло первое в этом сезоне ДТП с участием мотоциклиста. В добавок ко всему, лихач был без прав. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

15 марта 22-летний водитель питбайка марки «Yamaha» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в идущий впереди грузовик с прицепом.

В результате аварии мотоциклист пострадал и с травмами доставлен в больницу. В отношении него составлены административные протоколы. Питбайк эвакуировали на штрафстоянку.