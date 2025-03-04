Терапевт Светлана Бурнацкая рассказала о причинах, которые вызывают чувство усталости и разбитости у людей в начале весны. Одной из главных причин специалист назвала недостаток солнечного света в зимний период. Из-за пасмурной погоды в организме снижается уровень витамина D, что негативно сказывается на общем самочувствии. Об этом сообщает РИАМО.

Дефицит витамина D, по словам врача, может приводить к ухудшению настроения, снижению энергии и ощущению постоянной усталости. Еще одним фактором, влияющим на самочувствие, являются резкие изменения погоды и перепады температуры. Такие колебания создают дополнительную нагрузку на организм, что может вызывать стресс и чувство истощения.

Резкое похолодание, например, провоцирует спазм сосудов, что повышает риск проблем с сердечно-сосудистой системой и ослабляет иммунитет. С другой стороны, внезапное потепление может стать причиной обострения аллергии из-за начала цветения растений. Кроме того, в теплую погоду активизируются вирусы и инфекции, что также негативно сказывается на здоровье.

Терапевт отметила, что зимний образ жизни, который часто включает недостаток физической активности и несбалансированное питание, также играет роль. Организму требуется время, чтобы адаптироваться к новым условиям весны, поэтому в этот период многие чувствуют себя особенно уставшими. Чтобы справиться с усталостью, врач рекомендует уделять внимание здоровому образу жизни, включая прогулки на свежем воздухе и правильное питание.