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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Удмуртия разработала программу по переселению в республику граждан недружественных стран

08:30, 27 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Удмуртия разработала программу по переселению в республику граждан недружественных стран
08:30, 27 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
174
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#переселение
Источник фото: ИА «Сусанин»
174
0

Глава Россотрудничества сообщил, что среди иностранцев заметен интерес к переезду в Россию.

Ижевск. Удмуртия. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил о всплеске интереса к переселению в Россию среди граждан недружественных стран. Ряд регионов, в том числе и Удмуртия, уже представили соответствующие программы по переселению иностранцев. Об этом сообщает ТАСС.

Программа по переезду граждан из недружественных стран реализуется в рамках указа президента РФ «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». За прошлый год Россотрудничество провело около 500 консультаций для соотечественников в 38 странах на тему переезда в РФ.

Свои программы по переселению уже представила Удмуртия, Татарстан, Марий Эл, Алтайский, Камчатский и Хабаровский края, Владимирская, Волгоградская, Костромская, Курганская, Мурманская и Калининградская области, а также ДНР и Крым.

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08:30, 27 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
174
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#переселение