Ижевск. Удмуртия. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил о всплеске интереса к переселению в Россию среди граждан недружественных стран. Ряд регионов, в том числе и Удмуртия, уже представили соответствующие программы по переселению иностранцев. Об этом сообщает ТАСС.

Программа по переезду граждан из недружественных стран реализуется в рамках указа президента РФ «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». За прошлый год Россотрудничество провело около 500 консультаций для соотечественников в 38 странах на тему переезда в РФ.

Свои программы по переселению уже представила Удмуртия, Татарстан, Марий Эл, Алтайский, Камчатский и Хабаровский края, Владимирская, Волгоградская, Костромская, Курганская, Мурманская и Калининградская области, а также ДНР и Крым.