Ижевск. Удмуртия. В 2025 году в Удмуртию переехали жить 15 семей. Об этом сообщает Федерация профсоюзов Удмуртии.

В результате в республику на постоянное проживание перебрались 56 человек. Таким образом, общее количество переселенцев за 10 лет приблизилось к отметке в 1300 человек.

В рамках программы оказания содействия добровольному переселению соотечественников в Удмуртию новые жители региона получили пособия в общем размере 496 тыс. 364 рубля. Деньги были выплачены из бюджета республики.