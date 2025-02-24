Ижевск. Удмуртия. В Ижевске покажут новый психологический спектакль «Письма папе» (12+). Постановка создана по мотивам пьесы Нины Беленицкой «Письма к тятеньке». Режиссёром-постановщиком выступила Анастасия Попкова — руководитель театральной школы «Безграниц», резидент ижевской студии «Инсайт Люди».

Спектакль ориентирован на отцов и дочерей и направлен на улучшение их отношений. В центре сюжета — история девочки, чей отец ушел из семьи. Она пытается забыть его, но осознает, что генетический код невозможно изменить. Постепенно героиня приходит к выводу о необходимости любви и прощения, понимая, что в данной ситуации нет виноватых. В финале она осознает, что никогда не говорила своему отцу, что любит его.

«Этот спектакль я поставила, чтобы вылечить души детей, дать понять отцам, насколько важно не бросать ребенка. Ведь папа — это не просто 4 буквы. Папа нужен каждому ребенку», — поделилась Анастасия Попкова.

Постановка станет настоящим пластическим перфомансом. В спектакле участвуют подростки в возрасте от 13 до 19 лет, которые столкнулись с этой проблемой напрямую.

Показ состоится в четверг, 27 февраля, в 15:00 в «Центре профессиональной подготовки МВД по Удмуртской Республике» (ул. Городок Машиностроителей, 114).

Вход на мероприятие свободный.