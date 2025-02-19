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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Житель Ижевска задержан за госизмену и сотрудничество с украинской террористической организацией

11:16, 19 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Житель Ижевска задержан за госизмену и сотрудничество с украинской террористической организацией
11:16, 19 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
128
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#госизмена\n#агитация
Источник фото: УФСБ по Удмуртии
128
0

Мужчина расклеивал агитационные листовки. 

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники УФСБ по Удмуртии задержали местного жителя, который вошёл в контакт с представителями украинской террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы безопасности. 

Организация подконтрольна главному управлению разведки МО Украины. По её заданию мужчина занимался расклейкой листовок, пропагандирующих идеологию терроризма и оправдывающих террористическую деятельность.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу. За совершение данного преступления ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В настоящее время проводятся дополнительные следственные мероприятия.

11:16, 19 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
128
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#госизмена\n#агитация