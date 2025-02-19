Ижевск. Удмуртия. Сотрудники УФСБ по Удмуртии задержали местного жителя, который вошёл в контакт с представителями украинской террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы безопасности.

Организация подконтрольна главному управлению разведки МО Украины. По её заданию мужчина занимался расклейкой листовок, пропагандирующих идеологию терроризма и оправдывающих террористическую деятельность.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу. За совершение данного преступления ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В настоящее время проводятся дополнительные следственные мероприятия.