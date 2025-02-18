Ижевск. Удмуртия. Красноглинский суд Самары начнет рассмотрение уголовного дела о массовом отравлении «Мистер сидром». В числе отравившихся трое жителей Удмуртии. Об этом сообщает ТАСС.

25 февраля суд приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении производителей напитка «Мистер сидр», от отравления которым погибло 50 человек. Обвиняемыми проходят Артем Айрапетян и Анар Гусейнов. Они обвиняются в производство и продаже спиртного на метаноле, что привело к массовой гибели людей. Обвинительное заключение по делу уже утверждено Генеральной прокуратурой РФ.

Согласно данным следствия, в 2023 году Гусейнов, являющийся учредителем и фактическим руководителем ООО «Анди», совместно с Айрапетяном организовал в Самаре производство сидра. Чтобы сократить издержки, они отказались от соблюдения традиционной технологии производства, заменив ее на добавление этилового спирта в растворимый сок. Для этого Айрапетян приобрел не менее четырёх тысяч литров спирта у Алексея и Дмитрия Егоровых, а также Ивана Гребенкина. Как выяснилось, спирт был похищен со склада ГУ МВД России по Самарской области, а документы, подтверждающие его легальность, отсутствовали.

Приобретенный спирт оказался метиловым. Его использовали для производства около 48 тысяч литров сидра под брендами «Мистер сидр» и «Лето сидр» с липовыми этикетками. Смертельно опасный напиток попал на полки магазинов Удмуртии, Марий Эл, а также Курганской, Нижегородской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областей. В результате распития такого «сидра» погибли 50 человек, еще 66 пострадали.

Напомним, в Удмуртии от отравления «Мистером сидром» погиб 20-летний мужчина, ещё два человека пережили тяжелейшее отравление.