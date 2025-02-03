Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид Экспортировать из Удмуртии проще, чем кажется Лонгрид

Участник СВО в Удмуртии добился положенной ему единовременной выплаты

13:50, 03 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Участник СВО в Удмуртии добился положенной ему единовременной выплаты
13:50, 03 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
401
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#СВО\n#соцподдержка
Источник фото: ИА «Сусанин»
401
0

Боец получил 500 тысяч рублей.

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии участник СВО обратился в прокуратуру, чтобы получить положенную ему единовременную выплату. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа. 

Прокуратура выяснила, что боец обратился в Минсоцполитики УР с заявлением на получение единовременной региональной выплаты. Основанием этого было полученное в боях ранение. Однако в предоставлении финансовой помощи ему отказали, сославшись на отсутствие регистрации по месту жительства в Удмуртской Республике на момент получения травмы.

Сарапульский прокурор подал иск в суд, требуя признать факт постоянного проживания военнослужащего на территории республики и обязать выплатить ему положенные средства. Суд удовлетворил выдвинутые требования.

В результате боец получил положенные ему 500 тысяч рублей.

13:50, 03 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
401
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#СВО\n#соцподдержка