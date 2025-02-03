Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии участник СВО обратился в прокуратуру, чтобы получить положенную ему единовременную выплату. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Прокуратура выяснила, что боец обратился в Минсоцполитики УР с заявлением на получение единовременной региональной выплаты. Основанием этого было полученное в боях ранение. Однако в предоставлении финансовой помощи ему отказали, сославшись на отсутствие регистрации по месту жительства в Удмуртской Республике на момент получения травмы.

Сарапульский прокурор подал иск в суд, требуя признать факт постоянного проживания военнослужащего на территории республики и обязать выплатить ему положенные средства. Суд удовлетворил выдвинутые требования.

В результате боец получил положенные ему 500 тысяч рублей.