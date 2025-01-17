Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид Экспортировать из Удмуртии проще, чем кажется Лонгрид

В Удмуртии выяснят доходы более 600 многодетных семей

17:20, 17 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии выяснят доходы более 600 многодетных семей
17:20, 17 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
168
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#соцподдержка
Источник фото: ИА "Сусанин"
168
0

Опрос пройдёт в январе-феврале 2025 года. 

Ижевск. Удмуртия. До конца зимы в Удмуртии пройдёт опрос многодетных семей об уровне дохода. Росстат проводит это каждый год для получения полной статистической информации. Об этом сообщает администрация города. 

В январе-феврале по всей России пройдёт ежегодное Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах. Всего по стране опросят 60 тысяч семей, в том числе 648 в Удмуртии. Будет получена информация о размере и различных источниках доходов населения как в целом по домохозяйству, так и его членам в возрасте 16 лет и старше. Данные используют при разработке мер демографической и социальной политики. 

Опрос будут проводить интервьюеры с удостоверениями Федеральной службы государственной статистики.

17:20, 17 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
168
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#соцподдержка