В Удмуртии выяснят доходы более 600 многодетных семей

Ижевск. Удмуртия. До конца зимы в Удмуртии пройдёт опрос многодетных семей об уровне дохода. Росстат проводит это каждый год для получения полной статистической информации. Об этом сообщает администрация города.

В январе-феврале по всей России пройдёт ежегодное Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах. Всего по стране опросят 60 тысяч семей, в том числе 648 в Удмуртии. Будет получена информация о размере и различных источниках доходов населения как в целом по домохозяйству, так и его членам в возрасте 16 лет и старше. Данные используют при разработке мер демографической и социальной политики.

Опрос будут проводить интервьюеры с удостоверениями Федеральной службы государственной статистики.