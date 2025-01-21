Депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев сообщил о принятии закона о расширении соцгарантий для семей бойцов СВО

Москва. Госдума в первом чтении приняла законопроект, который расширит социальные гарантии для членов семей бойцов, участвующих в спецоперации. Об этом сообщил депутат нижней палаты парламента от Удмуртии Андрей Исаев, один из авторов поправок.

Законопроект коснётся отпусков для близких членов семей — родителей и супругов военнослужащих, которые проходят лечение, реабилитацию и нуждаются в уходе в соответствии с медицинским заключением.

«Данная категория сможет получать отпуск за свой счет, работодатель будет обязан предоставить его. И рабочие места за людьми будут сохраняться. Вторая норма, которую предлагает законопроект — в 128-й статье Трудового кодекса уже установлено право родственников погибших военнослужащих по своему желанию взять отпуск за свой счет на 14 рабочих дней. Мы предлагаем добавить категорию, которая не была упомянута. Это погибшие или умершие вследствие ранения или болезни участники СВО, которые были добровольцами или служащими Национальной гвардии», - отметил в выступлении заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.