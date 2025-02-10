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В Удмуртии до семи лет лишения свободы грозит местному жителю за оправдание терроризма в интернете

11:00, 10 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии до семи лет лишения свободы грозит местному жителю за оправдание терроризма в интернете
11:00, 10 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
137
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФСБ по Удмуртии\n#оправдание терроризма
Источник фото: ИА «Сусанин»
137
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Проводятся следственные действия и сбор доказательной базы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии управление ФСБ пресекло противоправную деятельность местного жителя, который подозревается в призывах к насильственному свержению действующей власти и в оправдании терроризма ВСУ в интернете. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

Подозреваемый заключён под стражу. Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы», – говорится в сообщении.

Максимальным наказанием за совершение указанного преступления является лишения свободы на срок до семи лет.

11:00, 10 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
137
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФСБ по Удмуртии\n#оправдание терроризма