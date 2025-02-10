Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии управление ФСБ пресекло противоправную деятельность местного жителя, который подозревается в призывах к насильственному свержению действующей власти и в оправдании терроризма ВСУ в интернете. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

Подозреваемый заключён под стражу. Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы», – говорится в сообщении.

Максимальным наказанием за совершение указанного преступления является лишения свободы на срок до семи лет.