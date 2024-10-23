Жителя Глазова обвинили в оправдании взрыва на Крымском мосту

Ижевск. Удмуртия. Жителя Глазова обвинили в оправдании теракта ВСУ — взрыве Крымского моста 8 октября 2022 года. Противоправную деятельность в интернете пресекли сотрудники УФСБ по Удмуртии.

Следственным отделом Управления в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

Отметим, что за совершение указанного преступления Уголовным кодексом РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.