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Жителя Глазова обвинили в оправдании взрыва на Крымском мосту

09:40, 23 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Жителя Глазова обвинили в оправдании взрыва на Крымском мосту
09:40, 23 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
106
0
#Глазов\n#УФСБ\n#Крымский мост\n#оправдание терроризма
Источник фото: wikipedia.org (AFP 2022)
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Утверждается, что мужчина в интернете поддерживал действия ВСУ в 2022 году на Керченском проливе.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Глазова обвинили в оправдании теракта ВСУ — взрыве Крымского моста 8 октября 2022 года. Противоправную деятельность в интернете пресекли сотрудники УФСБ по Удмуртии.

Следственным отделом Управления в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

Отметим, что за совершение указанного преступления Уголовным кодексом РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

09:40, 23 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
106
0
#Глазов\n#УФСБ\n#Крымский мост\n#оправдание терроризма