Ижевск. Удмуртия. В одной из колоний Удмуртии пресекли оправдание террористов в ТЦ «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает УФСБ России по республике.

Находясь в исправительной колонии, фигурант среди заключённых оправдывал причастных к теракту в Крокусе. Помимо этого, мужчина призывал к убийству лиц неславянской внешности.

«Следственным отделом Управления в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма») и ч. 1 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»)», — говорится в сообщении.

За это ему грозит до пяти лет лишения свободы.