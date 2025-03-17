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Осуждённый в Удмуртии призывал убивать «неславян» и оправдывал причастных к теракту в Крокусе

09:25, 17 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Осуждённый в Удмуртии призывал убивать «неславян» и оправдывал причастных к теракту в Крокусе
09:25, 17 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
65
0
#Удмуртия\n#оправдание терроризма
Источник фото: ИА «Сусанин»
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За это ему грозит пять лет лишения свободы.

Ижевск. Удмуртия. В одной из колоний Удмуртии пресекли оправдание террористов в ТЦ «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает УФСБ России по республике.

Находясь в исправительной колонии, фигурант среди заключённых оправдывал причастных к теракту в Крокусе. Помимо этого, мужчина призывал к убийству лиц неславянской внешности.

«Следственным отделом Управления в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма») и ч. 1 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»)», — говорится в сообщении.

За это ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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09:25, 17 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
65
0
#Удмуртия\n#оправдание терроризма