Ижевск. Удмуртия. Ижевск 4 февраля посетила Уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Она прибыла в столицу Удмуртии с инспекцией органов профилактики социального сиротства.

«Основная задача – усиление работы с семьями, которые находятся в непростой кризисной ситуации для того, чтобы сократить количество детей в социальных учреждениях на 25%», – рассказала омбудсмен по правам ребёнка журналистам.

Также в каждом регионе комиссия рассматривает текущую ситуацию с целью изучения лучших практик, чтобы понять настоящее положение дел в стране, а после дать конкретные предложения по улучшению системы.

В Удмуртии Мария Львова-Белова побывала в нескольких учреждениях. Социально-реабилитационный центр «Адели» особенно произвёл впечатление на омбудсмена. По её словам, центр даёт семьям с детьми-инвалидами опору и возможность воспитывать их самостоятельно.

«Главный эффект от нашего приезда, это то, что мы, помимо изучения точек роста для республики, увидели и забрали интересные практики и узнали конкретные судьбы конкретных детей», – рассказала она.

Также прорабатывались вопросы по уходу от стационарного лечения к полустационарному, когда в учреждениях открываются отделения для помощи семьям. Например, кризисное отделение для семей с детьми без разлучения, куда мать помещается вместе с ребенком для совместной работы.

Глава Удмуртии Александр Бречалов также рассказал, что вопросы, связанные с сиротством и сохранением семьи, всегда находятся на контроле президента.

«Это значит, нужно переформатировать работу, надо больший акцент делать на маму и папу, на решение их проблем. У нас это получается. В настоящий момент в социальных учреждениях 398 детей, а три года назад было более 500. За предыдущий год более тысячи детей вернулись в свои семьи», – поделился он.

По поводу детей, вернувшихся в семью, глава отметил, что одного этого недостаточно, и после возвращения ребёнка семья должна находиться на контроле и сопровождении, родителям необходимо оказываться помощь социальных работников и профессиональных психологов.