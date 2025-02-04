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Выпускники ижевских вузов оценили сложность поиска работы на 6,5 балла

15:05, 04 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Выпускники ижевских вузов оценили сложность поиска работы на 6,5 балла
15:05, 04 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
117
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#поиск работы
Источник фото: unsplash.com (Christin Hume)
117
0

Главной помехой они считают отсутствие опыта.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске выпускники вузов оценили трудности поиска работы на 6,5 балла. Об этом сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob». 

По данным Росстата, на ноябрь 2024 года уровень безработицы в России находится на рекордно низком уровне — 2,3%. Но во многих отраслях не хватает квалифицированных кадров. 

Чтобы узнать, насколько сложно бывшим студентам найти подходящую работу в таких условиях, с 10 января по 3 февраля 2025 года был проведён опрос. В нём участвовали люди, выпустившиеся из вузов Ижевска в 2022–2024 годах. Они выставляли балл от 0 до 10, где при 0 баллов у них не возникло трудностей, а 10 — было очень тяжело найти своё место. 

В результате средний балл составил 6,5. Отмечается, чем моложе был респондент, тем сложнее ему давался поиск рабочего места. Если выпускники 2022 года ставили 6,4 балла, то выпускники 2024 года — 6,6 балла. 

В 58% основной проблемой при поиске работы бывшие студенты выделили отсутствие опыта. Каждый десятый рассказал, что разочаровался слишком низкой зарплатой, а каждый одиннадцатый — малым числом вакансий по специальности. Также респонденты указывали разочарование в профессии и графике работы, невозможность совмещения работы с обучением и непонимание, как составлять резюме и проходить собеседования. 

15:05, 04 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
117
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#поиск работы