Россияне смогут устанавливать запрет на онлайн-кредиты через банки, Госуслуги и МФЦ

Москва. С 1 марта в России вступает в силу закон, который предоставляет физическим лицам право устанавливать запрет на выдачу необеспеченных кредитов. Данная возможность будет доступна через портал Госуслуг, а с 1 марта по 1 сентября 2025 года — также в многофункциональных центрах (МФЦ), в зависимости от региона. Информация о запрете будет храниться в кредитной истории заемщика.

Некоторые крупные банки уже активно участвуют в тестировании нового механизма и работают над внедрением необходимых изменений в свою систему, чтобы соответствовать требованиям нового законодательства. Так, ВТБ в феврале запустит возможность самоограничений в приложении и интернет-банке. Он будет позволять клиентам самостоятельно устанавливать запреты на онлайн-операции, включая оформление кредитов и снятие средств со вкладов.

Новые правила предоставляют гражданам дополнительный инструмент контроля над своей кредитной историей и защищают от неправомерного оформления кредитов третьими лицами. Это особенно актуально в условиях роста онлайн-мошенничества и кибератак на банковские счета.

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