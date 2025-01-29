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Россияне смогут устанавливать запрет на онлайн-кредиты через банки, Госуслуги и МФЦ

18:08, 29 января, 2025
Россияне смогут устанавливать запрет на онлайн-кредиты через банки, Госуслуги и МФЦ
18:08, 29 января, 2025
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#банки\n#кредит\n#деньги\n#Центробанк\n#новости компаний\n#приложение
Источник фото: пресс-служба ВТБ
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Некоторые крупные банки работают над внедрением необходимых изменений в свою систему.

Москва. С 1 марта в России вступает в силу закон, который предоставляет физическим лицам право устанавливать запрет на выдачу необеспеченных кредитов. Данная возможность будет доступна через портал Госуслуг, а с 1 марта по 1 сентября 2025 года — также в многофункциональных центрах (МФЦ), в зависимости от региона. Информация о запрете будет храниться в кредитной истории заемщика.

Некоторые крупные банки уже активно участвуют в тестировании нового механизма и работают над внедрением необходимых изменений в свою систему, чтобы соответствовать требованиям нового законодательства. Так, ВТБ в феврале запустит возможность самоограничений в приложении и интернет-банке. Он будет позволять клиентам самостоятельно устанавливать запреты на онлайн-операции, включая оформление кредитов и снятие средств со вкладов.

Новые правила предоставляют гражданам дополнительный инструмент контроля над своей кредитной историей и защищают от неправомерного оформления кредитов третьими лицами. Это особенно актуально в условиях роста онлайн-мошенничества и кибератак на банковские счета.

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18:08, 29 января, 2025
189
0
#банки\n#кредит\n#деньги\n#Центробанк\n#новости компаний\n#приложение