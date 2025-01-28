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Мать бойца СВО из Удмуртии лишили права на получение пособий в связи с гибелью сына

10:20, 28 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Мать бойца СВО из Удмуртии лишили права на получение пособий в связи с гибелью сына
10:20, 28 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Игра\n#Удмуртия\n#СВО\n#выплаты\n#суд\n#родственники бойцов
Источник фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
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Бабушка погибшего привела доказательства, что женщина не участвовала в жизни молодого человека.

Игра. Удмуртия. В Игринском районе суд лишил мать права на выплату пособий и страховой суммы в связи с гибелью сына в ходе спецоперации. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии. 

Данные требования предъявила бабушка погибшего. Она пояснила, что внук жил с ней, а мать юноши проживала отдельно. Бабушка 17 лет сама воспитывала и содержала мальчика до его совершеннолетия. В это время родители ребёнка не занимались воспитанием сына. В 2017 году умер сын пожилой женщины, который является отцом молодого человека. 

В июне 2023 года внук заключил контракт на военную службу, где в графе близких родственников указал свою бабушку, но не упомянул мать. Осенью 2023 года пожилая женщина получила извещение о смерти внука на территории проведения СВО. 

13 декабря 2023 года Игринский районный суд Удмуртии признал бабушку погибшего его фактическим воспитателем. Женщина сочла, что мать молодого человека недостойна получить пособия и страховую сумму в связи с гибелью сына на СВО, поэтому попросила суд лишить мать внука таких привилегий. Истец отметила, что женщина даже не знала о службе сына, она явилась на его похороны в пьяном состоянии и не помогала в их организации. Все расходы на похороны бойца взяла на себя бабушка. 

В результате было установлено, что мать не принимала участия в воспитании сына и между ними отсутствовали семейные тесные связи. Судья признал, что молодой человек вырос достойным гражданином и защитником Отечества из-за бабушки. В результате исковые требования суд удовлетворил в полном объёме. Было принято решение, что в этом случае мать бойца не обладает статусом члена семьи погибшего военнослужащего и не может получать спорные выплаты.  

10:20, 28 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
620
0
#Игра\n#Удмуртия\n#СВО\n#выплаты\n#суд\n#родственники бойцов