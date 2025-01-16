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Итоги дня: первый случай гриппа с начала эпидсезона в Удмуртии и попытка запретить концерт Лолиты в Ижевске

18:00, 16 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Итоги дня: первый случай гриппа с начала эпидсезона в Удмуртии и попытка запретить концерт Лолиты в Ижевске
18:00, 16 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня
Источник фото: ИА «Сусанин»
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А также планы по созданию радио Малопургинского района.

Ижевск. Удмуртия. Главные новости уходящего дня 16 января. 

Первый случай

В Удмуртии зарегистрировали первый случай гриппа в эпидемическом сезоне 2024-2025 годов. Заболел ребёнок. 

Запрет концерта

Певица Лолита ответила общественникам Удмуртии на призыв об отмене её концерта в Ижевске. Видео Лолита Милявская опубликовала в своём ТГ-канале. 

Обновили комплекс

Лыжный комплекс имени Г. А. Кулаковой в Удмуртии обновили перед стартом 6-го этапа Кубка России по лыжным гонкам (0+). К проведению соревнований также закупили три снегохода, приобрели высокоскоростную камеру для хронометража.

Волны радио

В Малой Пурге может появиться своё радио. Глава Района Александр Деев провёл встречу с гендиректором ТРК «Удмуртия» Мариной Городиловой и сотрудниками компании. 

Предупредили о вирусе 

Жителей Удмуртии предупредили о распространении вирусной программы под личиной приложения Telegram Premium

18:00, 16 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
116
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня