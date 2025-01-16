Итоги дня: первый случай гриппа с начала эпидсезона в Удмуртии и попытка запретить концерт Лолиты в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Главные новости уходящего дня 16 января.

Первый случай

В Удмуртии зарегистрировали первый случай гриппа в эпидемическом сезоне 2024-2025 годов. Заболел ребёнок.

Запрет концерта

Певица Лолита ответила общественникам Удмуртии на призыв об отмене её концерта в Ижевске. Видео Лолита Милявская опубликовала в своём ТГ-канале.

Обновили комплекс

Лыжный комплекс имени Г. А. Кулаковой в Удмуртии обновили перед стартом 6-го этапа Кубка России по лыжным гонкам (0+). К проведению соревнований также закупили три снегохода, приобрели высокоскоростную камеру для хронометража.

Волны радио

В Малой Пурге может появиться своё радио. Глава Района Александр Деев провёл встречу с гендиректором ТРК «Удмуртия» Мариной Городиловой и сотрудниками компании.

Предупредили о вирусе

Жителей Удмуртии предупредили о распространении вирусной программы под личиной приложения Telegram Premium.