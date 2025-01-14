Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид Экспортировать из Удмуртии проще, чем кажется Лонгрид

Здание для МФЦ Индустриального района Ижевска достроят в 2025 году

15:50, 14 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Здание для МФЦ Индустриального района Ижевска достроят в 2025 году
15:50, 14 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
159
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#недострой\n#МФЦ
Источник фото: gaagle\maps
159
0

Недострой, примыкающий к районной администрации, законсервирован уже несколько лет.

Ижевск. Удмуртия. Новое здание для МФЦ Индустриального района Ижевска могут достроить уже в 2025 году. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе оглашения доклада о положении дел в республике. 

В Ижевске с 1 сентября 2024 года временно закрылся МФЦ Индустриального района, который располагался на улице Авангардной. Жителей района перенаправили в другие многофункциональные центры города. В таком режиме услуги гражданам будут оказываться до окончания строительства нового здания. 

Новый корпус для МФЦ Индустриального района начали строить почти 10 лет назад на улице Строителей, у здания администрации. Однако в 2016 году объект законсервировали. 

14 января глава Удмуртии сообщил, что уже в 2025 году новое здание для МФЦ будет достроено.

15:50, 14 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
159
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#недострой\n#МФЦ