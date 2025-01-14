Здание для МФЦ Индустриального района Ижевска достроят в 2025 году

Ижевск. Удмуртия. Новое здание для МФЦ Индустриального района Ижевска могут достроить уже в 2025 году. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе оглашения доклада о положении дел в республике.

В Ижевске с 1 сентября 2024 года временно закрылся МФЦ Индустриального района, который располагался на улице Авангардной. Жителей района перенаправили в другие многофункциональные центры города. В таком режиме услуги гражданам будут оказываться до окончания строительства нового здания.

Новый корпус для МФЦ Индустриального района начали строить почти 10 лет назад на улице Строителей, у здания администрации. Однако в 2016 году объект законсервировали.

14 января глава Удмуртии сообщил, что уже в 2025 году новое здание для МФЦ будет достроено.