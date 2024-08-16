МФЦ Индустриального района Ижевска закроется до постройки нового здания

Отделение находилось в плохо приспособленном под эти цели здании на улице Авангардной.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 1 сентября временно закроется МФЦ Индустриального района. Горожане смогут обраться в другие отделения по своему усмотрению. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
МФЦ Индустриального района находится по адресу: улица Авангардная, 6а. Занимаемое помещение не соответствует требованиям организации работы многофункционального центра. В связи с закрытием отделения, изменится схема работы офисов МФЦ. Жители Индустриального района могут обратиться за услугами в любые другие отделения:
· МФЦ Октябрьского района по ул. Майская, д. 13;
· МФЦ Первомайского района по ул. Пушкинской, 150б;
· МФЦ Устиновского района по ул. Молодёжной, 103в;
· МФЦ Ленинского района по ул. Азина, 146а.
Такой порядок сохранится до ввода в эксплуатацию нового здания для МФЦ Индустриального района.