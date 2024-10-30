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На улице Союзной в Ижевске установят разделительные ограждения

13:10, 30 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На улице Союзной в Ижевске установят разделительные ограждения
13:10, 30 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
63
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дорожное движение
Источник фото: Яндекс Карты
63
0

Сделать их могут до начала зимы. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на оси проезжей части улицы Союзной планируют установить ограждения. Определён подрядчик на выполнение работ. Соответствующий аукцион проходит на портале госзакупок. 

Начальная цена контракта составляет более 9,4 млн рублей. Предполагается, что ограждения установят на участке от дома №32 по улице Берша до проспекта Калашникова. Целью установки ограждений является создание безопасной среды для горожан. 

На аукцион заявился лишь один кандидат, который и стал победителем. Заключив контракт, у подрядчика будет 30 дней на то, чтобы выполнить работу. 

13:10, 30 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
63
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дорожное движение