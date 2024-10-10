В Ижевске утвердили новый размер стоимости гарантированных услуг по погребению

Ижевск. Удмуртия. На сайте администрации Ижевска опубликовано и вступило в силу постановление «Об определении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению».

Стоимость гарантированных услуг по погребению составит 9 625 рублей с учётом районного коэффициента. В эту сумму входит предоставление гроба и других необходимых предметов (3 928 рублей), перевозка тела на кладбище или в крематорий (2 699 рублей), погребение или кремация (2 997 рублей). Документы оформляются бесплатно.

Постановление вступило в силу со дня опубликования — 10 октября. Оно распространяется на все правоотношения, возникшие с 1 февраля текущего года.