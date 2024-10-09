Жителей Удмуртии ждут две рабочие субботы до конца года

Ижевск. Удмуртия. 9 октября 2024 года до нового года остаётся 83 дня. В оставшиеся месяцы жителей Удмуртии ожидают несколько перенесённых выходных дней.

Так, в октябре выходными днями традиционно остались суббота и воскресенье для трудящихся по пятидневке. Но уже в начале ноября — рабочая суббота, 2 ноября. При этом 4 ноября, понедельник, будет выходным — Днём народного единства. 2 ноября в производственном календаре значится предпраздничным, рабочий день сокращён на один час.

В декабре рабочая суббота — 28 декабря. С 29 декабря начинаются 11 новогодних нерабочих дней. Снова приступить к труду россиян попросят лишь 9 января 2025 года, в четверг. На следующий день, трудовая «неделя» закончится.