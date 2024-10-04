В Воткинске восстановят историю о военных лётчиках Великой Отечественной войны

Воткинск. Удмуртия. Педагог Эколого-биологического центра Воткинска одержала победу во Всероссийском грантовом конкурсе по поддержке социальных проектов «Молоды душой». Об этом сообщает администрация города в соцсетях.

В финале конкурса было 99 заявок. В своей номинации Ольга Косачёва — единственный представитель Удмуртской Республики. Теперь она вместе с командой единомышленников будет воплощать в жизнь проект «Дорогой морских лётчиков». Он предполагает восстановление истории о военных лётчиках 2-ой эскадрильи третьей школы лётчиков первоначального обучения Военно-морского флота, которые в годы Великой Отечественной войны базировались в Воткинске.

В реализации проекта примут участие дети и подростки города. Они познакомятся с историей города трудовой доблести, с жизнью и условиями службы лётчиков, местами их дислокации, пройдут экспедиционный маршрут военных лётчиков по рекам Сива и Кама.

Реализация проекта начнётся с января 2025 года.