Ижевск. Удмуртия. В Ижевске суд избрал меру пресечения 64-летнему, 50-летнему и 43-летней местным жителям, которые обвиняются в присвоении бюджетных средств. Об этом сообщают в судебном сообществе Удмуртии.

Напомним, 5 марта стало известно о задержании семерых жителей Удмуртии, которые незаконно получили бюджетные денежные средства, предназначенные для открытия своего дела по соцконтракту.

Обвиняемые предоставили заведомо фиктивные документы о намерении осуществлять предпринимательскую деятельность. Ущерб составил 1,49 млн рублей.

Суд, учитывая обстоятельства, отправил троих из них под домашний арест на два месяца.