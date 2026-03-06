Закрыть
В Удмуртии трёх обвиняемых в присвоении бюджетных денег отправили под домашний арест

14:40, 06 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Ущерб государства составил почти 1,5 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске суд избрал меру пресечения 64-летнему, 50-летнему и 43-летней местным жителям, которые обвиняются в присвоении бюджетных средств. Об этом сообщают в судебном сообществе Удмуртии.

Напомним, 5 марта стало известно о задержании семерых жителей Удмуртии, которые незаконно получили бюджетные денежные средства, предназначенные для открытия своего дела по соцконтракту.

Обвиняемые предоставили заведомо фиктивные документы о намерении осуществлять предпринимательскую деятельность. Ущерб составил 1,49 млн рублей.

Суд, учитывая обстоятельства, отправил троих из них под домашний арест на два месяца.

