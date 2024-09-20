Авито Услуги: спрос на обучение в сфере красоты вырос на 16%

В сентябре спрос на курсы по обучению с нуля и профессиональной переподготовке в сфере красоты и здоровья вырос на 16% год к году. Самые востребованные направления индустрии для обучения у россиян: маникюр, наращивание ресниц, парикмахерские услуги и услуги бровистов.

Цены на обучение в категории «Красота и здоровье» варьируются в среднем от 1000 рублей до 150 тысяч. Это могут быть как курсы маникюра с нуля, где цену специалисты выставляют за час и проводят обучение по видеосвязи, так и обучение по наращиванию ресниц со стоимостью за полный курс на несколько месяцев.

«Рынок бьюти услуг показывает стабильный рост в течение года. В сентябре спрос на услуги в сфере «Красота и здоровье» на Авито Услугах выросл на 24%. Также заметен рост спроса на услуги специалистов по ресницам и бровям (+34%) и маникюру и педикюру (+18%). При этом спрос растёт не только на обучение с нуля, но и на повышение квалификации, что очень важно для рынка с большим количеством новых направлений и технологий», — отметил Игорь Санников, руководитель категорий «Красота и здоровье» на Авито Услугах.

В связи с выросшим спросом на бьюти, мастера все чаще арендуют рабочие пространства для более качественного оказания услуг. В сентябре 2024 года спрос на аренду рабочего места вырос на 41% год к году.

Растущий интерес со стороны специалистов к бьюти-сфере активно поддерживает профессиональное сообщество. А специализированные мероприятия помогают сделать старт в сфере проще и понятнее. Так, 26 сентября в Краснодаре состоится конференция Авито Услуг «Лига услуг — к новым рекордам бизнеса». Мероприятие соберет ключевых игроков рынка, представителей бизнеса и экспертов рынка. Одной из ключевых тем станет развитие бьюти-индустрии и обучение в сфере красоты. Спикеры обсудят новые тренды и способы привлечения клиентов, технологии и профессиональные навыки.