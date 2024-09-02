Специалист управления Росреестра по Удмуртии погибла в авиакатастрофе на Камчатке

Удмуртия. Стало известна личность жительницы Удмуртии, погибшей в авиакатастрофе на Камчатке. Региональное управление Росреестра сообщило о гибели своей сотрудницы при крушении вертолёта Ми-8.

Напомним, Авиакатастрофа произошла 31 августа. На борту находилось 3 члена экипажа и 19 туристов, все погибли. В вертолёте находились жители Камчатского края, Москвы, Пермского края, Липецкой области, Амурской области, Республики Бурятия и Удмуртской Республики.

«В результате крушения вертолета Ми-8 на Камчатке погибла ведущий специалист-эксперт Межмуниципального отдела по Глазовскому, Балезинскому, Юкаменскому и Ярскому районам Управления Росреестра по Удмуртской Республике Бузикова Татьяна Юрьевна. Коллектив регионального Росреестра выражает соболезнования родственникам погибших. В эти страшные минуты мы скорбим вместе с вами, разделяя горечь невосполнимой утраты», — сообщили в Росреестре.

В Камчатском крае 3 сентября объявлен траур в связи с трагедией.