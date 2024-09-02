Житель Удмуртии погиб в результате крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке

Петропавловск-Камчатский. Камчатский край. В Камчатском крае объявлен траур в связи с крушением вертолёта Ми-8, на борту которого находилось 22 человека, в том числе житель Удмуртии. Об этом сообщает «RG.ru».

Авиакатастрофа произошла 31 августа. На борту находилось 3 члена экипажа и 19 туристов. Место крушения удалось обнаружить вечером 1 августа. По предварительным данным, все находившиеся на борту погибли.

Отмечается, что в вертолёте летели жители Камчатского края, Москвы, Пермского края, Липецкой области, Амурской области, Республики Бурятия и Удмуртской Республики.

День траура объявлен 3 сентября.