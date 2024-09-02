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Житель Удмуртии погиб в результате крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке

10:00, 02 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Житель Удмуртии погиб в результате крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке
10:00, 02 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Камчатка\n#гибель людей\n#авиакатастрофа
Фото: Дэвида Монье на Unsplash
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Всего на борту находились 22 человека. 

Петропавловск-Камчатский. Камчатский край. В Камчатском крае объявлен траур в связи с крушением вертолёта Ми-8, на борту которого находилось 22 человека, в том числе житель Удмуртии. Об этом сообщает «RG.ru»

Авиакатастрофа произошла 31 августа. На борту находилось 3 члена экипажа и 19 туристов. Место крушения удалось обнаружить вечером 1 августа. По предварительным данным, все находившиеся на борту погибли. 

Отмечается, что в вертолёте летели жители Камчатского края, Москвы, Пермского края, Липецкой области, Амурской области, Республики Бурятия и Удмуртской Республики.

День траура объявлен 3 сентября. 

10:00, 02 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
255
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Камчатка\n#гибель людей\n#авиакатастрофа