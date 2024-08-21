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Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева предложила провести турнир любителей фигурного катания

14:20, 21 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева предложила провести турнир любителей фигурного катания
14:20, 21 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
53
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Елизавета Туктамышева\n#фигурное катание
Фото: Келли Макклинток на Unsplash
53
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Планируется, что принять участие в нём смогут фигуристки, завершившие карьеру. 

Ижевск. Удмуртия. Фигуристка из Удмуртии, чемпионка мира Елизавета Туктамышева выдвинула идею о проведении турнира среди российских фигуристок, чья карьера завершилась. Об этом сообщает RT.

Сама Туктамышева осенью 2023 года объявила о взятой паузе в большом спорте, чтобы уделить время себе. Сейчас она предложила провести турнир любителей фигурного катания.

«Может, Саша Трусова вдохновит кого-то ещё на возвращение. Соберёмся старой гвардией: Аня Щербакова, Трусова, я, Алина Загитова, Женя Медведева — и устроим турнир любителей фигурного катания. Это было бы круто. Если бы я решила вернуться в этом сезоне, то не тратила бы почти два месяца подготовки на шоу. Они бы остались, но их было бы гораздо меньше», — написала спортсменка в социальных сетях.

14:20, 21 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
53
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Елизавета Туктамышева\n#фигурное катание