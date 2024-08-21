Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева предложила провести турнир любителей фигурного катания

Ижевск. Удмуртия. Фигуристка из Удмуртии, чемпионка мира Елизавета Туктамышева выдвинула идею о проведении турнира среди российских фигуристок, чья карьера завершилась. Об этом сообщает RT.

Сама Туктамышева осенью 2023 года объявила о взятой паузе в большом спорте, чтобы уделить время себе. Сейчас она предложила провести турнир любителей фигурного катания.

«Может, Саша Трусова вдохновит кого-то ещё на возвращение. Соберёмся старой гвардией: Аня Щербакова, Трусова, я, Алина Загитова, Женя Медведева — и устроим турнир любителей фигурного катания. Это было бы круто. Если бы я решила вернуться в этом сезоне, то не тратила бы почти два месяца подготовки на шоу. Они бы остались, но их было бы гораздо меньше», — написала спортсменка в социальных сетях.