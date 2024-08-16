Глава Шарканского района призвал не портить новую игровую площадку в райцентре

Шаркан. Удмуртия. В Шаркане появилась новая универсальная площадка для детского досуга. Глава района Василий Муклин призвал уважать труд строителей и бережно пользоваться игровыми и спортивными комплексами.

На своей странице в VK глава муниципалитета обратился ко взрослым, чтобы те объяснили детям правила поведения на площадке, важность соблюдения чистоты и порядка, а также меры безопасности.

Напомним, на центральном стадионе Сюмсей вандалы изуродовали деревянную скульптуру медведя.