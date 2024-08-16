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Глава Шарканского района призвал не портить новую игровую площадку в райцентре

08:30, 16 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Глава Шарканского района призвал не портить новую игровую площадку в райцентре
08:30, 16 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Шаркан\n#Удмуртия\n#вандализм\n#порядок
Фото: Скриншот из видео
122
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Василий Муклин обратился ко взрослым, чтобы они объяснили детям правила безопасности.

Шаркан. Удмуртия. В Шаркане появилась новая универсальная площадка для детского досуга. Глава района Василий Муклин призвал уважать труд строителей и бережно пользоваться игровыми и спортивными комплексами.

На своей странице в VK глава муниципалитета обратился ко взрослым, чтобы те объяснили детям правила поведения на площадке, важность соблюдения чистоты и порядка, а также меры безопасности.

Напомним, на центральном стадионе Сюмсей вандалы изуродовали деревянную скульптуру медведя.

08:30, 16 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
122
0
#Шаркан\n#Удмуртия\n#вандализм\n#порядок