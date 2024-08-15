Ижевск и Сарапул в лидерах среди муниципалитетов по подготовке больниц к зиме

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пока только 16% от общего числа многоэтажек получили паспорта готовности к зиме. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя республики.

На 15 августа паспорта готовности к отопительному сезону получили 1 062 многоквартирных дома в Ижевске, Глазове, Сарапуле, а также в Завьяловском, Сарапульском и Селтинском районах. Их количество будет увеличиваться.

Полностью подготовлены все лечебные учреждения Кезского района. Следом идёт Сарапульский района, затем Ижевск и Сарапул. Учреждения образования на 100% готовы к подаче тепла в Глазовском, Селтинском и Граховском районах. Скоро работа завершится в Сарапульском районе, Сарапуле, Ижевске и в Камбарском районе.