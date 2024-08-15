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Ижевск и Сарапул в лидерах среди муниципалитетов по подготовке больниц к зиме

17:50, 15 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевск и Сарапул в лидерах среди муниципалитетов по подготовке больниц к зиме
17:50, 15 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
17
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#больницы\n#отопительный сезон
Фото: ИА «Сусанин»
17
0

На 100% к отопительному периоду подготовлены лечебницы Кезского района. 

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пока только 16% от общего числа многоэтажек получили паспорта готовности к зиме. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя республики. 

На 15 августа паспорта готовности к отопительному сезону получили 1 062 многоквартирных дома в Ижевске, Глазове, Сарапуле, а также в Завьяловском, Сарапульском и Селтинском районах. Их количество будет увеличиваться.

Полностью подготовлены все лечебные учреждения Кезского района. Следом идёт Сарапульский района, затем Ижевск и Сарапул. Учреждения образования на 100% готовы к подаче тепла в Глазовском, Селтинском и Граховском районах. Скоро работа завершится в Сарапульском районе,  Сарапуле, Ижевске и в Камбарском районе.

17:50, 15 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
17
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#больницы\n#отопительный сезон