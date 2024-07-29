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Екатерина Мизулина призвала не устраивать самосуд над «бандой» подростков-хулиганов в Ижевске

16:35, 29 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Екатерина Мизулина призвала не устраивать самосуд над «бандой» подростков-хулиганов в Ижевске
16:35, 29 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
436
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Екатерина Мизулина\n#хулиганство
Фото: t.me/ekaterina_mizulina
436
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Директор «Лиги безопасного интернета» сообщила, что подано обращение в полицию. 

Ижевск. Удмуртия. Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина прокомментировала ситуацию с избиением подростка на Центральной площади в Ижевске. По данному факту уже возбуждено уголовное дело. 

Напомним, в соцсетях ранее было опубликовано видео, на котором спортивно одетые подростки избивают ногами неформала на Центральной площади Ижевска. 

«В Ижевске появилась банда подростков, которая пристает к сверстникам из-за их внешнего вида и одежды, избивает, унижает и заставляет извиняться на коленях <…>. Пишут, что подростки хотят собраться и дать им отпор, устроив самосуд. Ребят, так делать не нужно. Полиция во всем разберется», — прокомментировала ситуацию Мизулина. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершённое группой лиц».

16:35, 29 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
436
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Екатерина Мизулина\n#хулиганство