Екатерина Мизулина призвала не устраивать самосуд над «бандой» подростков-хулиганов в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина прокомментировала ситуацию с избиением подростка на Центральной площади в Ижевске. По данному факту уже возбуждено уголовное дело.

Напомним, в соцсетях ранее было опубликовано видео, на котором спортивно одетые подростки избивают ногами неформала на Центральной площади Ижевска.

«В Ижевске появилась банда подростков, которая пристает к сверстникам из-за их внешнего вида и одежды, избивает, унижает и заставляет извиняться на коленях <…>. Пишут, что подростки хотят собраться и дать им отпор, устроив самосуд. Ребят, так делать не нужно. Полиция во всем разберется», — прокомментировала ситуацию Мизулина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершённое группой лиц».