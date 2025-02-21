Ижевск. Удмуртия. Витрина «Сделано в Удмуртии» может появиться на «Вайлдберриз». Об этом «Сусанину» рассказали в Корпорации развития Удмуртии.

«В адрес АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» предложений от площадки Wildberries по созданию витрины «Сделано в Удмуртии» не поступало. В настоящее время организация готовит запрос об условиях создания такой витрины на данном маркетплейсе», — ответили «Сусанину» в Корпорации развития УР.

На Wildberries региональные витрины в разделе «Сделано в России» сегодня имеют 18 городов и регионов, например: Мордовия, Дагестан, Воронеж.

Товары из Удмуртии с 2024 года представлены на «Озон», площадка сама создала витрину «Сделано в Удмуртии». Размещаются там уже 27 селлеров.

Напомним, в 2020 году запущен региональный маркетплейс UDM.MARKET. Там насчитывается уже 799 продавцов. Товары из Удмуртии с площадки расходятся не только по России, но и за границу — Вьетнам, ОАЭ, Китай.

Увидеть товары региональных производителей можно также на ярмарках «Сделано в Удмуртии» в рамках форумов и других мероприятий.