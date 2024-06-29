Всероссийская ярмарка трудоустройства вновь прошла в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 28 июня прошёл федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» (18+). В Ижевске центральная площадка развернулась в пространстве Цирка Удмуртии.

Как рассказала вице-премьер, руководитель Минсоцтруда УР Ольга Лубнина, в республике количество вакансий очень большое.

«Каждый работодатель борется за трудовые ресурсы, за рабочую силу, заинтересовывает потенциальных работников корпоративными предложениями. В Удмуртии более 21 000 вакансий, при этом безработных всего 2,5 тыс. человек.

Наша главная задача сегодня — охватить те резервы, тех людей, которые могут получить рабочее место. Это могут быть выпускники наших учреждений СПО и вузов, которые сейчас как раз заканчивают учёбу. И стоящие на учёте в ЦЗН, участники СВО, члены семей бойцов, которые тоже нуждаются в дополнительной заботе — переобучении и дальнейшем трудоустройстве. И категория предпенсионеров. С любой категорией готовы работать как работодатели, так и наши кадровые агентства», — подчеркнула Ольга Лубнина.

Всероссийская ярмарка в таком масштабе проводится второй год. В один день на площадках всех Центров занятости или обновлённых Кадровых центров России встречаются работодатели с потенциальными работниками. Всего по Удмуртии в этом году заявилось порядка 210 работодателей, выставлено порядка 15 тыс. вакансий. Кроме Ижевска потенциальных работников ждали ещё в 24 кадровых центрах по всей республике.

Директор республиканского Центра занятости населения УР Максим Трефилов рассказал, что на центральную площадку в Ижевске заявились 84 работодателя, представлено порядка 4 800 вакансий.

«12 апреля прошёл региональный этап, сегодня федеральный. Его особенность в том, что одновременно по всей стране проходит ярмарка трудоустройства. Формат стандартизирован. И даже если житель Удмуртии вынуждено находится в эти дни в другом регионе России, он получит те же самые услуги и в том же качестве, что и на малой родине. Причём, сотрудники ЦЗН даже помогут подыскать работу такому человеку в его родном регионе. В онлайн-режиме мы можем связаться с любым регионом», — отметил Максим Трефилов.

Один из пришедших в поисках новой работы — ижевчанин Вадим Нургалеев. Он рассказал «Сусанину», что ищет работу с обучением.

«Окончил Индустриальный техникум, работал на заводе, ищу предложения по специальности слесарь-механосборщик, либо токарь. На моей «работе мечты» главное, чтобы был соцпакет и достойная зарплата. Сегодня заинтересовали вакансии концерна «Калашников», Ижевского механического завода, Ижнефтемаша. Можно сказать, что я уже нашёл работу по своему профилю и желанию», — отметил собеседник.

Специалист по подбору персонала Ижнефтемаша Софья Дюпина призналась, что первый раз находится на такой ярмарке. Ожидала более скромное мероприятие:

«Очень много народа. Соискатели коммуникабельные, подходят, интересуются. За первые пятьдесят минут работы ярмарки уже записала на собеседование несколько человек. Кто-то оставил своё резюме. Если рассуждать по 100-бальной системе среди записанных, по теории случайных чисел, 30% точно до нас дойдут. Благодаря такой ярмарке можно вновь напомнить о себе людям, рассказать, что мы ищем людей. Ведь те, кто нам нужен, очень нам нужен!».

Напомним, в прошлом году из 5,2 тыс. посетителей ярмарки 1 200 горожан были трудоустроены — 980 из них попали на предприятия оборонно-промышленного комплекса.