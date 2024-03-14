В Игринском районе по вине пьяного водителя опрокинулся КАМАЗ с зерном

Ижевск. Удмуртия. 13 марта на шестом километре дороги «Игра-Глазов» опрокинулся КАМАЗ, перевозивший зерно. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

ДТП произошло около 18:00. Водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего полуприцеп занесло, и машина опрокинулась. Обошлось без пострадавших. Находившаяся в прицепе зерно высыпалось на дорогу.

Обошлось без пострадавших. У водителя было выявлено алкогольное обвинение. В отношении мужчины составлен административный протокол.

«За управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. А в отношении водителей, повторно севших за руль в алкогольном опьянении, будут возбуждены уголовные дела, максимальная санкция за данное нарушение - лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет», — напомнили в Госавтоинспекции.